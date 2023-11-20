Легендарный футболист и бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва встретятся с Италией.

– Это очень важный матч, действительно. Эта игра – гораздо больше, чем просто матч. Несмотря на войну, несмотря на необходимость играть на выезде и со всеми трудностями, которые мы испытываем внутри страны, команда все еще работает и находится в хорошем состоянии.

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Естественно, произошла смена поколений, у нас есть хорошие игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков. Ребров отлично справился в сложной ситуации. Он принес свою философию и команда восстановилась. На даний момент нам нечего терять.

– Кого вы боитесь в сборной Италии?

– Я боюсь команды в целом больше, чем отдельных людей. И у Лучано Спаллетти тоже много мотивации. Я очень уважаю Лучано, он очень хороший тренер, один из лучших, и он, безусловно, захочет вернуть Италию на вершину после разочарования из-за невыхода на ЧМ-2022. Сборная Италии сильна психологически и обладает качественными игроками. Эта квалификация для них также имеет большое значение, но мы готовы бороться, – цитирует Андрея Шевченко LaGazzetta.it

Матч Украина – Италия стартует 20 ноября в 21:45 по киевскому времени. Чтобы занять второе место группы С и напрямую выйти на чемпионат Европы, команде Сергея Реброва нужна только победа. Ничья или поражение подарят путевку Италии, а Украина будет играть в плей-офф Лиги наций.

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