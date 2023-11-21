Болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока по мотивам последнего матча в отборе Евро-2024 против Италии.

Награду Лев матча получил левый защитник Виталий Миколенко, сообщает пресс-служба УАФ.

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Представитель Эвертона провел качественный поединок и с отрывом выиграл голосование – 51% болельщиков выбрали его. Тройку лидеров замкнули вратарь Анатолий Трубин (19%) и вингер Михаил Мудрик (9%).

Напомним, Украина не смогла пробиться на Евро-2024 через отбор, но имеет запасной вариант. 23 ноября жеребьевка определит путь команды Реброва в плей-офф Лиги наций, где для выхода на чемпионат Европы придется одолеть двух соперников.

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