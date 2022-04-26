Сборная Украины U-17 проводит последний и решающий матч квалификации на чемпионат Европы 2022 года. В соперниках – Италия.

Сегодня, 26 апреля, футболисты не старше 2005 года рождения под руководством Олега Кузнецова играют против сверстников из Италии. Это противостояние решит, поедет ли наша команда на Евро.

Сборная Украины уступила Польше в матче элит-раунда Евро-2022 U-17 – Гусев и Кол-во не оформили героический камбек

Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть прямо в этой новости на Футбол 24, а также в прямом эфире телеканала Футбол 2.

Сейчас "сине-желтые" идут третьими в турнирной таблице с тремя пунктами. Для попадания в финальный турнир нужно занять в группе первое или второе место (во втором случае необходимо иметь не худший показатель, чем у Венгрии, занявшей второе место в группе 1 с одним золотым очком).

Чтобы точно поехать на Евро, Украине нужно победить "Скуадру Адзурру". В случае ничьей нам необходимо надеяться на поражение Польши во встрече с Косово, а в случае поражения нужно надеяться на победу Косово над Польшей с разницей в два или три (только 3:0, 4:1) мяча.

Напомним, в первом туре юношеская сборная Украины победила команду Косово (2:0), а во втором, к сожалению, уступила Польше (2:3).