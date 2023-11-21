Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщался с прессой после ничьей против Италии (0:0), которая неудачно подытожила отбор на Евро-2024.

– Прокомментируйте ситуацию с Мудриком. Был чистый пенальти, но судья даже не воспользовался VAR.

– Я не знаю. Тоже считаю, что был чистый пенальти. Но есть VAR. С моей точки зрения там был чистый пенальти, но ведь не мы решаем. Наверное, VAR посмотрел и решил, что фола не было. Там есть люди, которые это смотрят. Этот судья не смотрит.

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– Что не удалось выполнить? Что помешало победить?

– Был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против такой команды прессинговать с первой минуты. В первом тайме мы действительно сосредоточились на обороне, а во втором действовали более интенсивно, прессинговали, создавали моменты. Да, ребята в раздевалке огорчены, потому что не добыли результат. Но я считаю, что сегодня они показали хорошую игру. Могу только поблагодарить их.

– Вы были близки, но потерпели неудачу в тяжелой группе. Как будете перестраиваться на плей-офф Лиги наций в следующем году?

– Конечно, это тяжело. Если посмотреть на нашу группу, то не так много людей верили в нас. Впрочем, мы верили до последнего матча, и мне было в удовольствие работать с этими игроками. Мы вместе всего полгода. Они показывают желание понимать наши требования, модель игры. Ребята показывают характер Украины. Все знают, что война в Украине продолжается. Для игроков тяжело, ведь они и я читаем все эти новости. Такая атмосфера не очень легка для работы, но мы понимаем, что мы представляем всю страну. Сегодня мы еще раз показали силу и веру Украины.

– Что думаете о возможном пенальти и почему не было вмешательства VAR?

– Я уже сказал. Полагаю, судья на VAR посмотрел и решил, что это не пенальти. По-моему, это был пенальти, но опять же – не я решаю эпизод, это только мои эмоции.

– Что думаете о поддержке и атмосфере?

– Я люблю играть в Германии на таких стадионах. Здесь очень дружеская атмосфера, Леверкузен поддержал нас, дал возможность сыграть на отличном стадионе. На гимнах итальянские игроки и фанаты аплодировали нам. Это действительно эмоциональные вещи, которые помогают нам. Полагаю, итальянцы показали свое уважение и поддержку Украины. Атмосферно все было отлично, – заверил Ребров на пресс-конференции.

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