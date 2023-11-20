Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Италии по отбору к Евро-2024.

– Стали ли мы сильнее последнего матча против Италии?

– Это покажет только игра, ничего не могу сказать. Единственное, что могу отметить, что мы тогда играли вторую игру на сборе, вторую против топ-команды. Было тяжело восстановиться, даже не физически, а морально. Тем более, мы играли на Сан-Сиро.

Украина – Италия: заявка на решающий матч отбора Евро-2024 – Ребров отсеял трех игроков

– Тогда было сложно выдержать динамику, предложенную итальянцами. Думаешь из-за того, что это была вторая игра?

– Мы в каждой игре стараемся отдавать все силы. С итальянцами мы не ходили пешком, статистика это показывает. Мы старались как можно больше отдавать себя на поле. Думаю, что это сложновато, когда ты играешь вторую игру на таком уровне.

– Теперь уже итальянцы будут играть вторую игру. Это наше преимущество?

– Думаю так. Но это так, на бумаге написано. Посмотрим, как будет в игре.

– Какое впечатление на тебя произвела Италия в том матче?

– Они очень агрессивно атаковали наши зоны. А когда они атаковали зоны, у них появлялось пространство на флангах.

– Как ты считаешь, что будет решающим для нас в этом матче?

- Не знаю. Не знаю, не скажу Вам (улыбается), – цитирует Миколенко УАФ.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024