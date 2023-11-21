"Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что Евро нас не ждут. Второй момент: в дополнительное время арбитр редко дает пенальти Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!

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По моим подсчетам, Италия должна была побеждать – 5:1. Через 90 минут у нас был только один момент, поэтому нам сказали, что нас не ждут Евро, Италия выглядит интереснее», — сказал Леоненко в комментарии Sport-express.ua.

Матч между Украиной и Италией завершился со счётом 0:0. Команда Реброва хоть и не вышла из группы, но еще может уехать на чемпионат Европы. "Сине-желтым" придется посоревноваться за путевку в плей-офф Лиги Наций.

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