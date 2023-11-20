Сборные Украины и Италии выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем матче квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы, в то время как национальная команда Италии выйдет на поле в белых цветах. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Италия: заявка на решающий матч отбора Евро-2024 – Ребров отсеял трех игроков

Голкипер "сине-желтик" будет защищать ворота в черной экипировке, а вратарь итальянцев – в красной форме.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024