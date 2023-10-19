"В футболе все возможно. Будем иметь время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.

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Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную – совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, это придает тебе силы. Тебе хочется отдавать все ради результата", – цитирует Бущана пресс-служба УАФ.

К слову, после семи матчей сборная Украины занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Команде Сергея Реброва осталось сыграть только против Италии. Теоретически перед очным матчем у обоих соперников может быть одинаковое количество очков, тогда нашу сборную устроит исключительно победа. Игра состоится 20 ноября.

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