"Я считаю, что наша победа заслуженная. Мы много работали, перемещались. Большинство времени проводили в обороне и искали свои моменты. Немного спешили, когда получали мяч, но в итоге забили вытерпели. Шевченко дал установку, чтобы я помогал Соболю.

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Мое падение в штрафной? Я считаю, что был пенальти. Мы придерживались плана на игру. Старались не давать ничего сделать испанцам. Только сейчас приходит понимание этой победы. Отдали на поле очень много эмоций", – сказал Александр Зубков в эфире программы "Головна команда".

Напомним, сборная Украины победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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