Хесус Санкада Лобато, бывший ассистент одного из ведущих испанских рефери Ундиано Мальенко, прокомментировал эпизод с падением Зубкова в штрафной "Фурии Рохи".

"В том эпизоде ​​был минимальный контакт, поэтому рефери имел основания назначать пенальти.

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Хотя даже из повторов было трудно что-то разглядеть. Арбитр просто не расценил игру Наваса, как достаточный для наказания фол", – сказал Хесус Санкада Лобато специально для Футбол 24.

Напомним, на 35 минуте поединка вингер "сине-желтых" Александр Зубков упал в единоборстве с Хесусом Навасом, которое происходило в штрафной.

К слову, сборная Украины благодаря голу Цыганкова победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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