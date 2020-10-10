Матч турнира УЕФА между украинцами и испанцами рассудят арбитры из Польши.

Поединок четвертого тура Лиги наций между командами Андрея Шевченко и Луиса Энрике будет обслуживать бригада арбитров из Польши во главе с 44-летним Павелом Гилем.

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Как информирует официальный сайт УАФ, на линиях ему будут помогать Конрад Сапела и Марцин Борковский. Резервным арбитром будет Павел Рачковский, а роль делегата УЕФА будет выполнять Конул Мехтиева (Азербайджан). Судейский наблюдатель – Стефано Подечи (Сан-Марино).

Напомним, сегодня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций будет принимать Германию, а уже через три дня, 13 октября, встретится с испанцами. Оба поединка стартуют в 21:45.

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