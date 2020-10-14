"Такую победу не назовешь случайной. Правильно выбрали тактику, дисциплинированно сыграли, поймали на контратаке и забили. Нужно отметить – была невероятная самоотдача. Дисциплина и самоотдача наших ребят бьет класс испанцев.

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Никого отдельно выделить нельзя, все сыграли слаженно, выдержали тактику, которую поставил перед командой главный тренер. Понимая, что испанцы будут накрывать нас у штрафной и в середине поля, не давать начинать атаки, Бущан выбивал сферу вперед, чтобы кто-то мог зацепиться за мяч. Центральные полузащитники не раз выигрывали и подхватывали мячи.

В первом тайме были предпосылки для контратак, но не смогли качественно распорядиться мячом. Соперник не дал бы нам выходить из обороны в атаку через короткий и средний пас, как было в первой игре, поэтому умело поменяли тактику, и это сработало. Так и был забит единственный гол.

Ключевой момент игры? То, что испанцы не смогли забить быстрый гол! Если бы реализовали свои моменты, а их в течение первых 15-ти минут было три, то было бы невероятно трудно. Бущан своими уверенными действиями придал импульс ребятам, мол: "Я отстоя на ноль, а ваше дело теперь забить". И команда почувствовала уверенность. Плотная и компактная игра в защите, вместе с полузащитой создали "вакуум" непроходимости. Группа игроков грамотно перемещалась в зоны, увеличивая плотность рядов, не давая проникать сопернику вглубь через пас, что любят делать испанцы. Мы лишили их этого козыря.

Да, они больше контролировали мяч, имели преимущество, но гибкая тактика была решающей. Мы умеем грамотно учиться и перестраиваться на ходу в короткий промежуток времени в трудные минуты. И в этом вижу большой плюс сборной и тренерского штаба", – сказал Полунин в интервью изданию Ua-football.

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