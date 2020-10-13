Сборная Украины завершает подготовку к матчу против "Фурии Рохи".

Подопечные Шевченко провели утреннюю тренировку на поле НТК им. В. Банникова, сообщает официальный сайт УАФ.

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Матч против сборной Испании состоится уже сегодня, 13 октября, начало в 21:45. В первом матче "Фурия Роха" разбила подопечных Шевченко со счетом 4:0.

Напомним, после трех туров "сине-желтые" занимают третье место в турнирной таблице группы А4 с тремя очками. Испания же возглавляет группу, имея в активе 7 пунктов.

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