Сборная Испании прибыла в Украину накануне матча 4-го тура Лиги наций против команды Шевченко.

Пиренейцы прилетели в Киев ночью и прошли паспортный контроль сразу на выходе из самолета, сообщает официальный твиттер "Фурии Рохи".

Украина – Испания: Луис Энрике объявил заявку на поединок Лиги наций

После 4-х часового перелета и других процедур сборная Испании добралась до отеля, в котором будет находится в течение своего визита в Украину.

Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций