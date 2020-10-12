Украина – Испания: пиренейцы прилетели в Киев на матч Лиги наций
11:18 - Читати українською
Сборная Испании прибыла в Украину накануне матча 4-го тура Лиги наций против команды Шевченко.
Пиренейцы прилетели в Киев ночью и прошли паспортный контроль сразу на выходе из самолета, сообщает официальный твиттер "Фурии Рохи".
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После 4-х часового перелета и других процедур сборная Испании добралась до отеля, в котором будет находится в течение своего визита в Украину.
Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.
Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций
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