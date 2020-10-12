Главный тренер сборной Испании Луис Энрике имеет интересные идеи относительно состава команды на матч Лиги наций против Украины.

Регилон, Родри, Себальос и Родриго Морено могут выйти в старте на матч против сборной Украины, сообщает издание Tiempo de Juego.

Украина – Испания: подопечные Луиса Энрике провели тренировку на НСК Олимпийский

Также отмечается, что на матче будут присутствовать болельщики, хотя Киев попал в оранжевую карантинную зону из-за пандемии коронавируса.

Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

"Откуда их берут и, самое главное, зачем?" – Украина не готова бороться с топ-сборными и большой недостаток наших арен