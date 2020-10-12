Украина – Испания: пиренейцы могут сделать четыре изменения в стартовом составе
15:57 - Читати українською
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике имеет интересные идеи относительно состава команды на матч Лиги наций против Украины.
Регилон, Родри, Себальос и Родриго Морено могут выйти в старте на матч против сборной Украины, сообщает издание Tiempo de Juego.
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Также отмечается, что на матче будут присутствовать болельщики, хотя Киев попал в оранжевую карантинную зону из-за пандемии коронавируса.
Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.
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