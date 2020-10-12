"Сборная Испании изменилась процентов на 70-80. В коллективе появилось много молодых исполнителей. У них идет перестройка, и я бы не сказал, даже учитывая результат очного матча в первом круге, что испанцы на голову превосходят сборную Украины. Да, сейчас "сине-желтым" будет очень непросто из-за отсутствия определенных основных исполнителей. Хотя матч против немцев дает повод говорить, что наша команда может дать бой любому сопернику.

Украина – Испания: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Сборная Испании – одна из лучших команд мира среди тех, кто умеет держать мяч. Может, это и к лучшему, потому что у нас есть кому бежать в контратаку. Я не исключаю и высокого прессинга от подопечных Андрея Шевченко. Но опять же, я не припомню, чтобы сборная Украины в противостояниях с сильнейшими европейскими командами действовала первым номером.

1:1. Это будет нормальный для нас результат. Есть какое-то предчувствие, что Украина не проиграет Испании", – цитирует Кузнецова bookmaker-ratings.

Поединок Лиги наций Украина – Испания состоится 13 октября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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