Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и испанская команды выйдут на поединок 4-го тура Лиги наций.

На традиционном совещании с участием представителей Украины и Испании и официальных лиц поединке было решено, в каких цветах команды выйдут на поединок, информирует сайт УАФ.

Украина – Испания: Шевченко объявил заявку на матч Лиги наций

Подопечные Шевченко сыграют в традиционном желтом комплекте (голкипер в зеленом). "Фурия Роха" выступит в красном (вратарь в белом).

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського