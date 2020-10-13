Болельщики сборной Украины снова имели возможность поддержать свою команду во время матча Лиги наций.

На трибунах НСК Олимпийский во время поединка Лиги наций Украина – Испания было зафиксировано 10 тисяч 495 зрителей.

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Все болельщики занимали свои места согласно правилам безопасности во время пандемии, главный стадион страны был заполнен лишь на 15% – УАФ в последний момент уменьшила квоту (сначала было 30%) из-за того, что с 12 октября Киев находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, недавно УЕФА разрешил присутствие болельщиков во время проведения еврокубковых матчей, но организаторы поединка должны получить разрешение на это от местных властей. В группе Лиги наций сборная Украины соревнуется с Испанией, Германией и Швейцарией.

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