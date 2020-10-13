"В поединке с Испанией сборной Украины лучше думать не о ничьей, а о победе. Так будет правильнее настраиваться в плане отношения к футболу, а также настроения и психологии.

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Что касается самого поединка, то результат предыдущей встречи в Испании не особо радует. Все это прекрасно понимают. Но матч с Германией показал, что как бы там ни было, наши ребята могут на равных играть и бороться с такими командами.

Я надеюсь на положительный результат в матче с испанцами, потому что обязательно после ряда неудач должна начаться белая полоса, которая поднимет настроение и боевой дух футболистов, команде, стране. Верю в то, что тренерский штаб и футболисты понимают, как нужно действовать и с кем они будут играть. Главное, чтобы они верили в свои силы. Как говорится, на плохое должна быть плохая память. А то, что ребята могут с такими соперниками играть, я в этом уверен", – сказал Гай в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, поединок между сборными Украины и Испании стартует сегодня, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

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