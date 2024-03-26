Подопечные Сергея Реброва провели предматчевую тренировку накануне игры с Исландией за путевку на Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что в занятии приняли участие все 28 игроков, которые находятся в расположении команды, в том числе и Виктор Цыганков, который восстанавливался от повреждения. А после вчерашней тренировки в Опаленице игроки развернули баннер "Free Azovstal Defenders", в очередной раз напомнив Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди.

Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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