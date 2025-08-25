На официальном сайте УЕФА сообщили, что матч шестого тура отбора на чемпионат мира 2026 года между Украиной и Исландией состоится в Польше.

Игру примет стадион Войска Польского имени маршала Пилсудского. Арена местной Легии вмещает 31 800 зрителей.

Напомним, что соперниками Украины в борьбе за выход на Мундиаль являются Исландия, Франция и Азербайджан. Лучшая команда квартета автоматически пройдет на ЧМ-2026, а второе место получит шанс побороться в плей-офф.

