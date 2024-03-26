Сборные Украины и Исландии выбрали цвета, в которых сойдутся в битве за поездку на Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва выйдут на поединок с Исландией в традиционной желтой форме, сообщает официальный сайт УАФ.

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Исландцы же сыграют против "сине-желтых" тоже в привычных синих цветах. Голкипер сборной Украины выйдет на поле в салатовой экипировке, а вратарь соперника – в красной форме.

Напомним, уже сегодня, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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