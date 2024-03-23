На решающую игру за путевку на чемпионат Европы-2024 "сине-желтых" будет вдохновлять фронтмен известной украинской группы.

Государственный гимн Украины перед матчем Украина – Исландия исполнит фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

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Следует добавить, что исполнитель уже исполнял государственный гимн перед поединком Украина – Северная Македония, нарушив своеобразную традицию – до этого гимн Украины пели разные исполнители (оперные певцы Сергей Иванчук и Тарас Петриненко, YATSUTA).

Добавим, что поединок Украина – Исландия состоится уже 26-го марта в польском городе Вроцлав на стадионе Тарчинский арена. Победитель получит заветную путевку на Евро-2024.

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