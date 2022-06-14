Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которые могут противостоять Ирландии в третьем туре Лиги наций.

Ярмоленко, Соболь, Сирота и Попов, несмотря на все проблемы, возникавшие во время подготовки к игре с Ирландией, попали в заявку сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ. Пропустят игру Яремчук и Пихалёнок.

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Голкиперы: Лунин, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Качараба, Попов, Забарный, Миколенко, Сирота, Соболь, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Игнатенко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков.

Нападающие: Сикан, Довбик.

К слову, матч против Ирландии состоится уже сегодня, 14 июня, начало встречи в 21:45. Первая встреча между командами завершилась минимальной победой "сине-желтых", возглавляющих группу с 6 пунктами.

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