Самым полезным в составе сборной Украины стал полузащитник Шахтера Михаил Мудрик. 21-летний хавбек появился на поле на 28-й минуте, заменив травмированного Руслана Малиновского и успел заработать за свою игру 7,3 балла из 10 возможных.

Украина – Ирландия: болельщики выбрали "Льва матча"

На одну десятую меньше получил автор забитого гола в составе "сине-желтых" Артем Довбик. В свою очередь худшим из тех, кто вышел в основе и провел на поле весь матч, стал Александр Зинченко (6,1). Фактически такую ​​же оценку (6,0) заработал и Даниил Сикан, который, однако, сыграл лишь последние 20 минут.

Напомним, сборная Украины расписала боевую ничью с Ирландией и с 7 очками занимает первую строчку турнирной таблицы группы В1. Очередные поединки в Лиге наций состоятся уже в сентябре.

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