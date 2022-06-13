"Всегда непросто взламывать такую оборону, когда команда ставит "автобус". В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную.

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Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим. У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя", – поделился Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.

Добавим, что второй поединок с Ирландией состоится 14 июня, в 21:45. Первая встреча завершилась минимальной победой "сине-желтых" 1:0.

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