Стало известно, кто будет судить матч между Украиной и Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций.

Главным судьей матча Украина – Ирландия назначен турецкий арбитр Али Палабыик, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Серкан Олгунджан и Джейхун Сесигузель, а четвертый рефери – Хусейн Гечек.

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Отметим, что турецкий арбитр только однажды обслуживал матчи команд из Украины. Это произошло еще в декабре 2016 года, когда Шахтер в рамках группового этапа Лиги Европы обыграл Брагу со счетом 4:2. "Горняков" возглавлял Паулу Фонсека, только летом того года покинувший португальский клуб.

Напомним, матч Украина – Ирландия состоится 14 июня в польском Лодзе, где "сине-желтые" вынуждены проводить свои домашние матчи из-за войны. После двух стартовых туров команда Александра Петракова возглавляет свою группу, набрав максимум очков. Ирландия отстает на три пункта.

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