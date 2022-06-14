"Самочувствие после тренировки хорошо. Силы есть, настраиваемся на крайнюю игру, потом будем отдыхать. Себя лично настраиваю очень серьезно.

Украина – Ирландия: Петраков выбрал заявку на игру – возвращение Ярмоленко и две серьезные потери

У нас была длительная подготовка к сопернику. Ирландия – силовая команда, ее стилю характерно много борьбы. Будет очень тяжело и нам, и ирландцам, потому что мы тоже будем навязывать свою игру. В Польше мы находимся при родных людях. Будем выкладываться на все сто.

Мы не считаемся с предыдущими матчами – нужно выходить и играть в футбол. Но важно получить результат", – заверил Ризнік в комментарии официальному сайту УАФ.

К слову, матч Украины против Ирландии состоится уже сегодня, 14 июня, в начале встречи в 21:45. Первая встреча между командами завершилась минимальной победой "сине-желтых", которые возглавляют группу с 6 пунктами. Добавим, что защищать ворота в поединке могут Лунин или Ризнык – Бущан пропустит игру из-за повреждений, а Пятов завершил карьеру в сборной.

Украина – Ирландия: анонс матча Лиги наций