Сборная Украины будет иметь достойною поддержку на трибунах в матче Лиги наций.

Украинский болельщик соскучился по футболу в исполнении сборной Украины – все билеты на матч между Украиной и Германией проданы.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сегодня на трибунах гарантированно присутствие максимального количества зрителей с учетом действующих ограничений УЕФА и местных органов власти из-за карантина – это 30% от общей вместимости стадиона. Заметим, что болельщики на стадионе обязаны носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться дезинфекторами и защитными перчатками.

Уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках 3-го тура Лиги наций на НСК Олимпийский. Начало матча в 21:45.

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