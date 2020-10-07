Украина – Германия: УЕФА назвал бригаду арбитров на поединок Лиги наций
14:35 - Читати українською
Матч Лиги наций между украинцами и немцами рассудят арбитры из Израиля.
Противостояние между командами Андрея Шевченко и Йоахима Лева будет обслуживать бригада арбитров из Израиля во главе с Орелом Гринфильдом.
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Как информирует официальный сайт УЕФА, на линиях ему будут помогать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным арбитром будет Гал Лейбовиц, а роль делегата УЕФА будет выполнять Рудольф Репка (Чехия).
Заметим, сборная Украины сегодня, 7 октября, проведет товарищеский матч с Францией на выезде. 10 октября команда Шевченко будет принимать в рамках Лиги наций Германию, а за три дня – Испанию.
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