"И с Францией, и с Германией видно, что соперник сильный, качественные игроки. Но мы из прошлой игры вынесли свои ошибки и ребята были настроены на позитив, и это было видно на поле. После таких поражений, как с Францией... У всех есть самолюбие, все хотят показать, что это была ошибка. Все хотели реабилитироваться, показать уровень.

Украина – Германия: известно количество болельщиков на НСК Олимпийский

Первый гол? Я пытался выдавить Рюдигера на фланг, но не вышло. Нужно было плотнее с ним играть. Тренеры потом укажут на ошибки.

Большую роль сыграли болельщики. При пустом стадионе не те эмоции, а сегодня фаны поддерживали, было приятно", – сказал Эдуард Соболь в ефиреТК Футбол.

Заметим, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

Украина – Германия, Лига наций: исторический результат – трагедия героя и упущенный шанс наказать кризисного гранда