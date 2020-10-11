"Позитивный момент в том, что зрители вернулись на трибуны. Футбол без болельщиков – это не то. Нам очень приятно, что позволили им вернуться. Мы очень рады, сегодня слышали их поддержку. Это положительно.

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Что касается игры, то я доволен игрой ребят. Как сказал после Франции, несмотря на все проблемы, с которыми мы столкнулись, все же 1:7 – это много. Поэтому разговаривали об этом с игроками, и доволен реакцией, правильной реакцией. Мы немножко изменили модель нашей игры. Против таких команд мы должны приспосабливаться, тем более если не имеем лучшего состава на сегодня.

Я уже озвучивал наши задачи еще перед стартом Лиги наций. Для меня это подготовка к предстоящему чемпионату Европы и матчам отбора на ЧМ-2022. Если мы сможем задержаться в Дивизионе А, то это будет блестящий результат. Еще и на фоне той ситуации, в которой мы оказались.

Отсутствие сильных игроков очень сильно влияет на качество нашей игры. У нас нет такой возможности, как у Испании, Германии, Италии, Франции. У них есть очень длинная скамейка запасных. Если игрок выпадает, они приглашают новых, а для нас это уже проблемы. А если их выпадает десять... Я сознательно вызвал молодых, потому что это наше будущее. Хотим увидеть, возможно, кто-то из них вскоре займет место в составе.

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Если проанализировать статистику скоростной работы игроков двух наших сильнейших клубов – Динамо и Шахтера, то мы не можем сравнивать данные с топ-чемпионатами и ведущими командами. У Англии, Германии интенсивность значительно выше. Поэтому нам нужен сильный чемпионат. Чтобы игроки играли совсем на другом уровне, совсем на других скоростях.

На матч против Испании мы не планируем вызвать новых игроков. Сейчас важно восстановиться, ведь два таких матча... Особенно сегодня потратили слишком много сил. Не хочу вызывать игроков просто для количества. Будем делать ставку на тех, кто есть.

Мы всегда поддерживаем тех, кто ошибается. Никто не застрахован от этого. Мы поддержали Бущана. Считаю, он очень хорошо справился после этой ошибки. В футболе все ошибаются. План на сегодняшнюю игру мы готовили буквально за один день. Ребята просто молодцы. Работать, когда у нас всего было две тренировки – это сложность для тренеров национальных команд. Германия – команда, которая может делать все. Там собраны футболисты, которые играют в топ-клубах. Тони Кроос – феноменальный игрок.

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Состав на Испанию будем определять уже после того, как игроки восстановятся. У Коваленко были судороги. Однако у нас есть игроки, способные сыграть в середине поля. Посмотрим, как будет чувствовать себя Сидорчук, другие футболисты", – сказал Шевченко.