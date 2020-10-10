Украина – Германия: подопечные Шевченко пропустили в первом тайме третий матч подряд в Лиге наций
23:07 - Читати українською
Национальная команда не слишком удачно проводит первую 45-минутку в текущем сезоне Лиги наций.
завершено
Маттиас Гинтер 20’
Леон Горецка 49’
20’ Маттиас Гинтер
49’ Леон Горецка
Украинская сборная пропускает в первом тайме в третьем матче подряд.
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Подопечные Шевченко пропустили гол от сборной Германии на 20 минуте от Маттиаса Гинтера. В матче с Испанией (0:4) украинцы пропустили три мяча в первой 45-минутке (дубль от Серхио Рамоса и гол от Ансу Фати). В поединке с Швейцарией (2:1) забивал Харрис Сеферович в первой половине встречи.
Напомним, в группе Лиги наций подопечные Шевченко соревнуются с Германией, Швейцарией и Испанией.
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Источник: Футбол 24
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