Национальная команда не слишком удачно проводит первую 45-минутку в текущем сезоне Лиги наций.

Украинская сборная пропускает в первом тайме в третьем матче подряд.

Малиновский не поможет сборной Украины в матче против Испании

Подопечные Шевченко пропустили гол от сборной Германии на 20 минуте от Маттиаса Гинтера. В матче с Испанией (0:4) украинцы пропустили три мяча в первой 45-минутке (дубль от Серхио Рамоса и гол от Ансу Фати). В поединке с Швейцарией (2:1) забивал Харрис Сеферович в первой половине встречи.

Напомним, в группе Лиги наций подопечные Шевченко соревнуются с Германией, Швейцарией и Испанией.

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