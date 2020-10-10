Украина – Германия: Никита Шевченко озвучил главную установку тренерского штаба на поединок Лиги наций
Голкипер сборной Украины Никита Шевченко рассказал о настроении перед матчем Лиги наций.
"С Германией у нас будет тяжелый матч. Это хорошая организованная команда.
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Тренеры нас хорошо настраивают, просят сыграть и биться на каждом участке поля", – сказал Шевченко в комментарии каналу "Футбол".
К слову, 27-летний вратарь присоединился к сборной Украины 8 октября. Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 года – перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.
Напомним, ранее три вратаря сборной – Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив – поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19. Впоследствии тесты Лунина и Панькива не подтвердили коронавируса, однако голкиперы вернулись в свои команды.
Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в в 21:45.