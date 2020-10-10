"С Германией у нас будет тяжелый матч. Это хорошая организованная команда.

Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера Зари

Тренеры нас хорошо настраивают, просят сыграть и биться на каждом участке поля", – сказал Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

К слову, 27-летний вратарь присоединился к сборной Украины 8 октября. Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 года – перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, ранее три вратаря сборной – Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив – поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19. Впоследствии тесты Лунина и Панькива не подтвердили коронавируса, однако голкиперы вернулись в свои команды.

Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в в 21:45.

Украина – Германия: анонс матча Лиги наций УЕФА