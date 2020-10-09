Голкипер Зари и сборной Украины Никита Шевченко рассказал о настроении в сборной после поражения 1:7 от Франции и отметил готовность команды к противостоянию с Германией.

"Я приехал с великолепным настроением. Всегда приятно приезжать в главную команду страны, тем более – после долгого перерыва. Буду готовиться с ребятами, а там чем смогу, тем и помогу.

Шевченко довикликав в сборную Украины голкипера Зари

1:7 от Франции? Как говорится, все бывает впервые. Это футбол. Это опыт. Необходимо проанализировать игру, ошибки, забыть этот поединок и постараться больше такого не повторять. Хорошо, что это была товарищеская встреча. Тем более, что получили взбучку сейчас, перед официальным матчем. Поиграли с хорошей командой, высококлассными футболистами. Все, что не делается, – все к лучшему.

Зрители на трибунах – это очень важно, потому что все соскучились за матчами с болельщиками. Я думаю, и они соскучились по главной команде страны. Думаю, получится интересный поединок. Мы постараемся порадовать наших фанатов.

Германия – это гранд на уровне национальных сборных. Хорошая команда, но со всеми можно играть, что мы неоднократно подчеркивали. В футболе может быть все, из-за это его и любят. Это непредсказуемая игра. Понятно, что после таких поражений трудно, и верю, что каждый из ребят это преодолеет. Плохое надо забывать побыстрее. Жизнь продолжается", – цитирует Никиту Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, наставник сборной Украины довизвал голкипера Зари из-за дефицита вратарей. Поэтому на матч с Францией даже пришлось дозаявлять Александра Шовковского, который завершил карьеру еще в 2016 году. К слову, уже 10 октября на подопечных Андрея Шевченко ждет поединок с Германией, а 13-го – с Испанией.

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