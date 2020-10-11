"Бущан – герой. Ошибки бывают у всех. Но давайте вспомним игру с Францией. Если бы не Бущан, счет был бы 14:1 в пользу соперника.

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Да, ошибка Георгия стала ключевой, но в первом тайме он два раза вытащил мяч, а во втором даже после досадного гола немцев выручил еще минимум дважды. Когда забивал Горецка, Бущан пытался поймать круглого, но раньше времени свел руки", – сказал Евгений Левченко в ефире ТК Футбол.

Заметим, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

Украина – Германия, Лига наций: исторический результат – трагедия героя и упущенный шанс наказать кризисного гранда