"После игры с французами, я уверен, руководством сборной Украины будут сделаны коррективы, как по составу, так и по организации игры. В силу сложившихся обстоятельств, в сборную были вызваны игроки, которые не совсем соответствуют уровню первой национальной команды, но в перспективе могут быть кандидатами в ее состав. Это касается как молодых игроков, так и некоторых представителей иностранных клубов, которые не получали достаточного игрового времени.

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Андрей Шевченко и его штаб теперь имеют достаточно информации кто на что способен и в игре со сборной Германии, очевидно, мы увидим изменения в составе и тактической организации командной игры. Скорее всего, игра будет строиться от обороны. Свое счастье наша команда будет искать в контратаках.

Правильно организованная оборона и взаимоподстраховка позволят получить приемлемый результат. Не берусь прогнозировать счет, но надежда на достойную игру есть и будем надеяться на его величество фарт в игре и полную самоотдачу игроков нашей команды, ведь это официальный матч и мы ждем положительных эмоций после игры", – сказал Яремчук в комментарии изданию Footboom.

Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в в 21:45.

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