Сегодня сборная Украины в товарищеском матче в экстремальном составе сыграет с французами в Париже. А уже 10 октября в Киеве на НСК Олимпийский подопечные Андрея Шевченко в рамках Лиги наций будут принимать сборную Германии.

Лёв определил состав сборной Германии на ближайшие матчи – лидеры Бундестим получат отдых перед Украиной

Команда Йоахима Лёва уже понесла первые потери. В частности, не поможет Бундестиму в матче с украинцами полузащитник Шальке Суат Сердар, сообщает официальный Твиттер гельзенкирхенцев. 23-летний футболист получил травму бедра в матче 3-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг и уже на 22-й минуте был заменен. Как оказалось, повреждение Сердара оказалось более чем серьезным и срок возврщения игрока на поле пока неизвестен.

К слову, во время предыдущего сбора сборной Германии Саут сыграл 16 минут против Испании.

Напомним, сегодня команда Лёва проведет товарищеский поединок против Турции. Начало встречи в 21:45.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча