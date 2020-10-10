Хавбек "сине-желтых" Андрей Ярмоленко уверенно приближается к отметке в 100 матчей за сборную Украины.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе национальной команды Украины на матч Лиги наций против Германии.

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Для 30-летнего футболиста это 90-й поединок в "сине-желтой" форме, сообщает Sport.ua. Это седьмой показатель в истории сборной Украины, впереди Ярмоленко расположились Шовковский, Пятов, Гусев, Ротань, Шевченко и Тимощук.

Напомним, в группе Лиги наций подопечные Шевченко соревнуются с Германией, Швейцарией и Испанией.

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