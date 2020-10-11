Статистический портал Instat Index подвел итоги противостояния между Украиной и Германией в Лиге наций.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал лучшим игроком в команде Шевченко в матче Лиги наций с Германией (1:2).

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Как сообщает Tribuna со ссылкой на Instat Index, хавбек Аталанты набрал 309 баллов за весь поединок, что стало лучшим результатом. В топ-3 вошли защитник Виталий Миколенко (298) и форвард Роман Яремчук (292). Худшим игроком был признан Андрей Ярмоленко, который провел на поле всего 70 минут – в его активе 235 баллов.

Сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций. Сейчас команда Шевченко занимает третье место в группе, подопечные Лёва – вторые.

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