"Очень счастливы, что победили. Нам нужна была эта победа, чтобы почувствовать, что мы движемся в правильном направлении. Мы не сыграли идеально. Были проблемы в обороне, в первом тайме очень часто ошибались, теряли мяч.

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Мы знали, что Украина классно контратакует, поэтому старались лишить ее такой возможности. Но мы слишком часто ошибались. Это недопустимо на уровне национальной сборной", – сказал Матиас в эфире ARD.

Заметим, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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