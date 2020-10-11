Голкипер сборной Украины Георгий Бущан оценил свою в игру во время встречи с Германией.

"Я герой матча? Мы заплатили большую цену. Моя ошибка повлияла на конечный результат, но не в нашу игру. Мы не остановились.

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Нужно все проанализировать и двигаться дальше. Что касается моих сейвов, то была проведена большая психологическая работа. В прошлом матче мне залетало все, что летело в ворота. Но это забывается, нужно идти вперед.

Ризныка вызвали из-за моего психологического состояния? Это слухи. Мое психологическое состояние всегда на одном уровне. У меня была проблема физического характера. У меня было прооперировано колено, а осенью на таких полях оно может воспаляться", – рассказал Бущан в эфире ТК Футбол 1.

После трех туров нынешнего сезона Лиги наций Украина занимает третье место в своей группе, опережая швейцарцев.

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