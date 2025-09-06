"Подводя итоги матча против Франции, у меня нет ощущения какой-то трагедии, там, фиаско, болезненного поражения. Возможно, здесь причина в отсутствии каких-то чрезвычайных ожиданий в четком осознании, что мы и Франция с точки зрения уровней, ну, разные планеты. Я думаю, что все должны понимать это и осознавать, что обойти Францию в турнирной таблице, давайте уже так к прагматизму будем переходить, обойти Францию в турнирной таблице будет чудом удивительным.

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава

Я бы даже, знаете, осмелился один положительный момент из этого матча выделить. Ну, для меня как минимум положительный. Ребров дал возможность дебютировать сразу трем футболистам. Олег Очеретько, кстати, очень амбициозно вышел и за 11 минут пребывания на поле выиграл четыре из пяти единоборств. Я, кстати, даже не удивлюсь, если в Баку, в центре поля в стартовом составе сыграет именно Очеретько. Артем Бондаренко мог ассистом отличиться, вывел Ваната в конце один в один, но Ванат не забил. Вот тоже такая история, правда? Ну, по факту, у сборной Украины три, ну, просто супер моменты, топовые моменты против Франции были. Не забили ни одного, ни одного из трех, что называется стопроцентных.

Дальше еще один дебютант у нас был Назар Волошин, также дебютировал. Ну, это, я считаю, плюс, потому что еще группа футболистов получила вот здесь важный международный опыт на уровне национальных сборных, как говорится, прикоснулась к гигантам мирового футбола. Я считаю для молодых футболистов, ну, там Волошин, Очеретько молодые, только из молодежки перешли. Я считаю, это плюс. Коротко говоря, нет у меня какого-то эмоционального опустошения от поражения французам", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд