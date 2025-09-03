Известно, какая бригада арбитров будет работать на матче сборной Украины.

В первом туре квалификации на ЧМ-2026 Украина сыграет против Франции. На эту встречу назначена нидерландская бригада арбитров.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери будет Данни Маккели, который в 2022 году зафиксировал победу Украины над Шотландией в квалификации к ЧМ-2024. Ему будут помогать Гессель Стигстра и Ян де Врис. Четвертый рефери – Алларт Линдгут. За VAR будут отвечать Деннис Гиглер и Рихард Мартенс.

Украина и Франция сыграют в пятницу, 5 сентября, во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

