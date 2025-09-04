Збірна України стартує у кваліфікації ЧС-2026 і першим її суперником буде головний фаворит нашої групи – Франція.

У п'ятницю, 5 вересня, у Вроцлаві на Tarczynski Arena збірна України розпочне свій шлях у боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2026 року. "Футбол 24" разом із Favbet розглядає, наскільки реально команді Сергія Реброва пробитися у фінальну частину, яку приймають США, Канада та Мексика, напряму або через плей-офф.

Першим суперником "синьо-жовтих" у відборі на Мундіаль буде збірна Франції, чинний віце-чемпіон та дворазовий переможець чемпіонатів світу. Стартовий свисток у матчі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Варто зазначити, що стадіон у Вроцлаві став для нашої команди майже "рідним". Саме там були емоційні дуелі з Англією, переможна битва з Ісландією та бойова нічия з Чехією. Три матчі і жодної поразки.

Україна – Франція: історія протистоянь

Раніше збірні зустрічалися між собою 12 разів. Шість разів перемогу здобували "трикольорові", тоді як "синьо-жовті" свою єдину перемогу здобули в листопаді 2013 року, коли в першому матчі плейоф відбору ЧС-2014 тріумфували в Києві на НСК «Олімпійський» з рахунком 2:0.

Цікаво, що команди грали в одній групі у кваліфікації на Мундіаль 2022 року. Обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Новий формат ЧС-2026: розподіл груп та плей-офф

У поточному відборі Україна у квартеті D, окрім Франції, змагатиметься також з Азербайджаном та Ісландією. Кваліфікаційний цикл триватиме з березня 2025-го до березня 2026-го року. Він складатиметься з двох раундів і визначить 16 учасників фінальної частини Мундіалю.

До слова, ЧС-2026 стане першим турніром, де зіграють 48 збірних. Їх розподілили на 12 груп по чотири команди, а в плей-оф вийдуть 32 учасники – дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд. Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Матч-відкриття пройде в Мехіко, а фінал прийме Нью-Йорк.

Фаворити та статистика: оцінка FAVBET

Для збірної України цей матч має величезне значення. Втім, хроніка попередніх зустрічей не дозволяє букмекерам зробити прогноз на користь команди Сергія Реброва. У FAVBET фаворитом очікувано вважають французів, коефіцієнт на їхню перемогу в основний час – 1,60. Нічия котирується у 3,80, а успіх України оцінюють як 5,70.

Лінія на майбутній матч у FAVBET доволі широка. Окрім основних видів прогнозів типу "Перемоги", "Подвійного шансу", "Тоталу" й "Фори", можна робити й десятки спеціальних на кшталт "Вольова перемога", "Виграє перший тайм і не виграє матч" та інші.

Головне пам'ятати, що спортивні ставки – розвага, що додає емоцій.

