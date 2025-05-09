Первый поединок квалификации на чемпионат мира 2026 года планируется провести в Польше.

В первой игре отбора на мундиаль “сине-желтые” сыграют против сборной Франции. Матч состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени. Поединок запланировано провести в Польше, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что на проведение игры Украина – Франция претендуют сразу несколько городов соседней страны. Окончательное место проведения игры определится в конце следующей недели. Добавим, что в сентябре сборная Украины также сыграет выездной матч против команды Азербайджана.

Напомним, что в 2025 году "сине-желтые" сыграют 8 поединков. Кроме матчей отбора на чемпионат мира, украинцы примут участие на товарищеском турнире "Canadian Shield", который пройдет в июне в Канаде.

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