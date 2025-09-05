Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке с Францией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которые смогут выйти на матч квалификации чемпионата мира 2026 года против Франции, сообщает пресс-служба УАФ.

Из тех футболистов, которые находятся во Вроцлаве, в заявку не попали Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак.

Заявка сборной Украины на матч против Франции:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч Украина – Франция состоится уже сегодня, 5 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

