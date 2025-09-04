"Отсутствие Романа Яремчука и почему не довызвали никого вместо него? Ну как не довызвали, Волошина довызвали. К сожалению так, Роман получил повреждение в игре за свою команду (Олимпиакос – прим.). Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что есть повреждения, и позволили ему лечиться в клубе.

В каком состоянии остальные игроки? К сожалению, не все готовы, но это не то чтобы первый раз у нас много травм. Всегда это случается, но все игроки, которые в расположении сборной, они настроены очень серьезно, и завтра, я уверен, мы дадим бой.

Сборная Украины потеряла еще одного ведущего игрока – кадровая катастрофа Реброва перед матчем с Францией

Почему не вызвал Ярмоленко? Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Много игроков, которые играют. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной Украины. Что для меня значит представлять сборную Украины в условиях военного положения? Мы, к сожалению, находимся в этом состоянии уже более чем 3 года. Для меня большая честь представлять нашу страну, как и для всех игроков.

Мы всегда благодарим ВСУ, нашим защитникам. Все, что мы делаем – это для них. Это действительно очень тяжело. Трудно не в отношении переездов, логистики. Игрокам трудно понимать, что происходит в нашей стране. Многие из них имеют друзей и семьи, которые остались дома. Я думаю, что очень тяжело психологически. Но я вижу, что это добавляет мотивации игрокам. Когда они выходят на поле с флагом Украины, они чувствуют, для кого они играют.

Поддержка во Вроцлаве будет большей, чем на матче в Испании? Мы уже третий раз здесь играем. Ранее играли против Англии и Исландии. Всегда чувствовали поддержку на всех стадионах. Очень благодарны Польше за помощь в проведении матчей. Чувствуем поддержку поляков.

Верю ли, что сможем выйти из группы, не будучи фаворитами? Не надо думать о том, что может быть в будущем. Нужно готовиться к каждому матчу. Сейчас во Францию, потом в Азербайджан. Нужна максимальная отдача в каждой игре. Это очень сложно, но я верю в наших ребят. У них есть желание и мотивация. Сделаем все возможное", – рассказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Украина – Франция: Дешам очертил сильные стороны команды Реброва и отметил лишь одного игрока