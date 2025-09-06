– Калюжный стал единственным игроком средней линии, который отыграл без замен. Почему вы его не поменяли? Если он не будет готов сыграть с Азербайджаном, то кто сможет выйти на его позиции?

– Я не считаю, что у нас есть только один игрок на эту позицию. Например, Очеретько играет на этой позиции в Шахтере. Вы сначала посмотрите наш состав, а потом задавайте вопросы.

– Как оцениваете поддержку трибун?

– Вы сами все видели. Мы благодарны болельщикам, они действительно создали атмосферу, которую игроки чувствовали. Это было очень интересно. Думаю, это вдохновение передавалось и нашим игрокам.

Мы играли против сборной Франции, и это было сложно. Но я думаю, что ребята отдали сегодня все свои силы. В частности, благодаря тому, что была такая поддержка трибун. Мы уже в четвертый раз играли во Вроцлаве, и каждый раз поддержка здесь просто невероятная.

– Довольны ли вы игрой пары Ярмолюк-Судаков?

– А почему они в паре играют?

– Два хавбека.

– А Калюжный тогда кто?

– Опорник.

– Опорник... А Ярмолюк тогда в какой позиции сегодня играл?

– Хавбека.

– Хавбека... Ну, наверное, вы видели, что мы играли по схеме 4-2-3-1, и Судаков действовал в совсем другой позиции. Но я доволен всеми игроками. Да, мы создали немного моментов, но все работали и на оборону тоже. Включая Судакова, Калюжного и Ярмолюка.

Последнего мы заменили, потому что он, как и в матчах за Брентфорд, выполнил очень большой объем работы, и он нам очень нужен на следующий матч, – цитирует слова Сергея Реброва на пресс-конференции УАФ.

Напомним, что Украина уступила Франции (0:2) в первом туре отбора на ЧМ-2026.

