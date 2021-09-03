"Побеждать всегда важно. Завтра очередная игра в отборе, нужно продолжать борьбу за первое место. Вы видели нашу игру с Боснией и Герцеговиной. Мы должны сохранять концентрацию и не расслабляться. Победа укрепит наши позиции.

Мбаппе почувствовал дискомфорт в конце предыдущего матча. Тесты показали, что разрыва нет. Но мы помним о недавней травме Килиана в клубе. Он завтра не сыграет, как и во вторник. Не вижу смысла рисковать.

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Нервничаю ли я перед завтрашним матчем? Я уже имею немалый опыт квалификационных матчей, пусть даже наши последние результаты не идеальны. Мы понимаем и анализируем ситуацию и игру. Если честно, я спокойно подхожу к игре с Украиной.

Я просмотрел матчи Украины на Евро, а также игру с Казахстаном. Очень много общего. Я знаю, что вы сменили тренера, изменили некоторые идеи, но могу сказать, что игра почти не изменилась.

Я не очень доволен нашим последним приездом в Украину. Между нашими сборными уже есть определенная история. Хотелось бы завтра выиграть и получить хорошие эмоции, но у Украины достаточно сильная команда", – сказал на предматчевой пресс-конференции Дидье Дешам.

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве. Начало – в 21:45. После 4-х туров отбора "сине-желтые" набрали 4 очка, у французов – 8 баллов.

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